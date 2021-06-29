Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут экономические события и макростатистика:

- Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на Брюссельском экономическом форуме;

- Индексы цен на недвижимость за апрель и индекс потребительской уверенности за июнь в США;

- Индексы экономической и потребительской уверенности, а также бизнес-климата для еврозоны за июнь;

- Статистика по инфляции в Германии за июнь.

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