Индекс Мосбиржи останется во вторник в нижней части диапазона 3800-3850п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется во вторник в нижней части диапазона 3800-3850 пунктов из-за снижения нефтяных котировок, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Преобладание умеренно коррекционных настроений на мировых рынках во вторник может привести к сохранению давления продавцов на российские "голубые фишки". В отсутствие улучшения настроений на глобальных рынках индекс Мосбиржи во вторник, по нашему мнению, будет проторговывать нижнюю часть диапазона 3800-3850 пунктов", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.