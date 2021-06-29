Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник снижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник снижением на 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3810-3820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее ухудшение внешнего фон, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает Манжос. Среди ряда иностранных статистических показателей стоит обратить внимание, по его мнению, лишь на публикацию июньского значения индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 МСК).

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