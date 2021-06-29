Существенная коррекция вниз цены на нефть в краткосрочной перспективе маловероятна - BCS Express

Существенная коррекция вниз цены на нефть марки Brent в краткосрочной перспективе маловероятна, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник торгуются ниже $74,5 за баррель. Краткосрочно давление на котировки может сохраниться, но существенной коррекции не ожидается. Ключевые позитивные драйверы пока остаются в силе. Локально не исключен спуск в район $73 за баррель, после чего котировки могут вернуться к восходящей динамике", - отмечает аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

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