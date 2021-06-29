Шансы на укрепление рубля до 71,5-72 руб./$1 пока остаются - BCS Express

Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровней 71,5-72 руб./$1 пока остаются, сообщается в комментарии BCS Express.

"Потенциальная слабость нефти - пока незначительный риск для рубля. Волатильность котировок нефти марки Brent в пределах $65-75 за баррель может оказывать ограниченное влияние на пару USD/RUB. Прошедший понедельник в этом плане показателен: цена на нефть упала на 2%, тогда как курс доллара не изменился и остался около 72,2 руб./$1. Более того, в ближайшей перспективе по-прежнему можем увидеть спуск в диапазон 71,5-72 руб./$1", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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