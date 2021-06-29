Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему не меняется. Сверху в качестве цели и важной области сопротивления выступает район 3875-3890 пунктов. В понедельник была попытка начать движение к этим отметкам, однако снижение ряда тяжеловесных "голубых фишек" не позволило продолжить трендовый подъем. Снизу промежуточной поддержкой выступает зона 3765-3775 пунктов. Она выступает реперной точкой, спуск ниже которой откроет дорогу к дальнейшему падению в сторону трендовой границы на 3640 пунктах", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что торговая активность остается низкой. Оборот в акциях индекса в дневную сессию понедельника составил 61 млрд руб., что на 25-30% ниже среднего значения для текущего года. Сказывается сезонный фактор, отсутствие корпоративных отчетов, а также локальная боковая тенденция на рынке, полагает эксперт инвесткомпании.

Аналитик указывает, что, несмотря на долгосрочный положительный взгляд, краткосрочные ожидания по российскому рынку сдержанные. Среди причин Карпунин называет следующие:

- появляются признаки слома растущей тенденции котировок нефти;

- притоки нерезидентов сменились оттоками;

- дивидендные гэпы до середины июля отнимут около 1,5% у индекса Мосбиржи;

- сохраняются устойчивые ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ, что в теории негативно для рынка акций;

- относительно крепкий рубль не располагает к росту цен бумаг экспортеров.

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