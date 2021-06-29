Утренние прогнозы: небольшое снижение

Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России во вторник в небольшом минусе.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3810-3820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее ухудшение внешнего фон, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне. Техническая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему не меняется. Сверху в качестве цели и важной области сопротивления выступает район 3875-3890 пунктов. Снизу промежуточной поддержкой выступает зона 3765-3775 пунктов. Она выступает реперной точкой, спуск ниже которой откроет дорогу к дальнейшему падению в сторону трендовой границы на 3640 пунктах".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Преобладание умеренно коррекционных настроений на мировых рынках во вторник может привести к сохранению давления продавцов на российские "голубые фишки". В отсутствие улучшения настроений на глобальных рынках индекс Мосбиржи во вторник, по нашему мнению, будет проторговывать нижнюю часть диапазона 3800-3850 пунктов".

"Атон": "Вероятно негативное начало фондовых торгов в России - снижение рынка акций во вторник утром составит 0,5%".