Утренние прогнозы: небольшое снижение

.

.

.

.

.

Prologis Inc., Hasbro Inc., PepsiCo Inc., Cummins Inc. и Best Buy Co., говорится в аналитическом материале BCS Express. "ESG-рейтинги стоит использовать как дополнительный критерий при формировании инвестиционного портфеля. Это имеет смысл, поскольку все больше инвесторов в мире руководствуется... читать дальше