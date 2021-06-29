.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
ЕБРР повысил прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,3%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления экономики РФ в 2021 году. Новая оценка ЕБРР, опубликованная во вторник, предусматривает рост российского ВВП в 2021 году на 3,3% против 3% в предыдущей,...
 
На повышение цен будут реагировать с помощью нового механизма
Правительство создает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров: продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы, удобрения, пишут "Ведомости" со...
 
Власти обсуждают автоматическое взыскание долгов с бизнеса
В правительстве обсуждают новый способ взимания долгов у компаний по обязательным платежам, например по налогам и сборам. Речь о возможности автоматически взыскивать в пользу бюджета задолженности у исполнителей госконтрактов: как только договоры...
 
29 июня 2021 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 29 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite в понедельник обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, Dow Jones Industrial Average снизился. Инвесторы говорят, что ситуация на финансовых рынках, скорее всего, будет спокойной на этой неделе. В центре внимания инвесторов - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются второй день подряд. Причиной этого являются опасения относительно распространения в регионе штамма "дельта" COVID-19, а также перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США из-за угрозы ускорения инфляции. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 0,8%. Безработица в Японии в мае поднялась до 3% по сравнению с 2,8% в предыдущий месяц (максимальный уровень за последние пять месяцев). Аналитики ожидали повышения до 2,9%, по данным Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,95%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК опустился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК уменьшился на 0,2%.

В свою очередь, цены на нефть продолжают снижаться во вторник после падения по итогам предыдущих торгов на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $74,54 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на 2% - до $74,68 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает в среду, более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевели в ходе торгов во вторник также на 0,19% - до $74 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,79 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась до $72,91 за баррель, опустившись на 1,5%.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии. Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts. ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19.

Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство. Ожидается, что на встрече в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,986 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,315 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июня вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (26-28 июня) 0,08%, поднявшись до 720,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,6%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,56%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,34%), "АФК Система-1P-19" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) с 11:00 МСК 28 июня до 18:00 МСК 29 июня проводит сбор заявок на 3-летние бонды серии Б-1-231 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,3-7,50 годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,50-7,71% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций банка объемом до 1 трлн рублей, зарегистрированной в августе 2015 года.

АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (АО "Центральная ППК") в первой половине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 4 млрд рублей по ставке 9,85% годовых.

"СФО Транспортная инфраструктура" планирует разместить социальные облигации объемом до 14 млрд рублей. Гаситься облигации будут предположительно в апреле 2033 года. Дата начала размещения еще не определена. ЦБ зарегистрировал выпуск в ноябре 2020 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

"Магистраль двух столиц" установила ставку 24-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 8,53% годовых и серии А2 - на уровне 8,03% годовых. Облигации были размещены в мае 2015 года с погашением в мае 2031 года. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 июня 2021 года 19:33
Рубль вечером продолжает снижаться к доллару и евро на уменьшении аппетита к риску
Москва. 29 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях падения интереса инвесторов к риску из-за быстрого распространения в мире штамма "дельта" COVID-19, а также после завершения налогового периода июня.    читать дальше
.
29 июня 2021 года 19:27
Рынок акций РФ во вторник заметно упал, индекс МосБиржи опустился ниже 3800 пунктов
Москва. 29 июня. Российский рынок акций заметно упал по итогам торгов вторника на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; при этом индекс МосБиржи опустился ниже психологически важной отметки 3800 пунктов.    читать дальше
.
29 июня 2021 года 19:07
Котировки золота могут снизиться к $1700/унц. - "Фридом Финанс"
Котировки золота могут снизиться к уровню $1700 за тройскую унцию на текущей неделе на данных статистики из США, полагает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Наиболее сильное давление на котировки золота оказывает дорожающий доллар, констатирует эксперт инвесткомпании. "Из-за корректировки...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 18:46
Котировки евробондов РФ во вторник слабо меняются вслед за UST
Москва. 29 июня. Котировки российских еврооблигаций слабо меняются во вторник следом за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов. Участники торгов находятся в ожидании важной экономической статистики из США, в центре их внимания на текущей неделе - данные о безработице в стране за июнь.    читать дальше
.
29 июня 2021 года 18:41
Цена на природный газ может подняться до $4,0/mmbtu - "Открытие Брокер"
Цена на природный газ может протестировать уровень $4,0 за mmbtu в результате растущего спроса как за счет факторов сезонности, так и за счет восстановления потребления в целом, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Фьючерсы на природный газ в Henry Hub (США) за июнь подорожали на 20,3%,...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 18:09
Инвесторам стоит присмотреться к акциям Hasbro, Cummins и Best Buy - BCS Express
Prologis Inc., Hasbro Inc., PepsiCo Inc., Cummins Inc. и Best Buy Co., говорится в аналитическом материале BCS Express. "ESG-рейтинги стоит использовать как дополнительный критерий при формировании инвестиционного портфеля. Это имеет смысл, поскольку все больше инвесторов в мире руководствуется...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 17:31
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Белуга Групп с целью 4500 руб
BCS Express 28 июня 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Белуга Групп" с целью 4500 рублей за штуку". Цена входа: 2770 рублей, потенциальная доходность: 62,5% (без учета дивидендов), горизонт инвестирования: 3 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Стоп-лосс" инвестор может...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 17:03
Цена нефти может стабилизироваться у $75/барр., цена золота - у $1800/унц. к концу 3К21 - Saxo Bank
Цена на нефть марки Brent к концу сентября текущего года может стабилизироваться в районе $75 за баррель, цена на золото - около $1800 за тройскую унцию, говорится в комментарии Saxo Bank. Третий квартал текущего года будет для золота и нефти периодом консолидации, считает глава стратегий...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 16:37
Котировки акций Etsy могут вырасти до $235 на горизонте года - "Фридом Финанс"
Котировки акций Etsy Inc. могут подняться до $235 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Мы позитивно оцениваем новое приобретение с, которое стало дополнением к недавней сделке по покупке приложения для продажи...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 16:11
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций NVIDIA
Долгосрочная перспектива для котировок акций NVIDIA Corp. остается умеренно позитивной, считают в BCS Express. Котировки акций NVIDIA выросли на 5% во время основной торговой сессии в понедельник на фоне поддержки Broadcom, Marvell и MediaTek сделки по приобретению компании ARM, отмечают аналитики...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 15:49
Рубль днем заметно дешевеет к доллару и евро на уменьшении аппетита к риску и завершении налоговых выплат
Москва. 29 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях падения интереса инвесторов к риску из-за быстрого распространения в мире штамма "дельта" COVID-19, а также после завершения налогового периода июня.    читать дальше
.
29 июня 2021 года 15:48
Приток средств нерезидентов может спровоцировать укрепление рубля - Банк "Открытие"
Приток средств нерезидентов может спровоцировать укрепление рубля по отношению к доллару, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Мы наблюдаем постепенное формирование бокового тренда около уровня сопротивления в 72 руб./$1....    читать дальше
.
29 июня 2021 года 15:25
BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс-01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Облигации из нашего списка продолжают...    читать дальше
.
29 июня 2021 года 15:02
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Qualcomm с прогнозной ценой $173
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой на уровне $173 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "На проходящей в эти дни всемирной выставке мобильных технологий MWC 2021 Qualcomm представила центральный процессор (ЦП) Snapdragon 888 Plus....    читать дальше
.
29 июня 2021 года 14:36
ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 6,0% в июле - Росбанк
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 50 б.п. (до 6,0%) по итогам заседания в июле текущего года, считают аналитики Росбанка. "Комментарий Э. Набиуллиной в понедельник довольно сильно удивил нас своим "ястребиным" настроем: готовность рассматривать ужесточение политики на 25-100 б.п....    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.