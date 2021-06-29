Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 29 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite в понедельник обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, Dow Jones Industrial Average снизился. Инвесторы говорят, что ситуация на финансовых рынках, скорее всего, будет спокойной на этой неделе. В центре внимания инвесторов - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются второй день подряд. Причиной этого являются опасения относительно распространения в регионе штамма "дельта" COVID-19, а также перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США из-за угрозы ускорения инфляции. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 0,8%. Безработица в Японии в мае поднялась до 3% по сравнению с 2,8% в предыдущий месяц (максимальный уровень за последние пять месяцев). Аналитики ожидали повышения до 2,9%, по данным Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,95%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК опустился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК уменьшился на 0,2%.

В свою очередь, цены на нефть продолжают снижаться во вторник после падения по итогам предыдущих торгов на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $74,54 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на 2% - до $74,68 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает в среду, более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевели в ходе торгов во вторник также на 0,19% - до $74 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,79 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась до $72,91 за баррель, опустившись на 1,5%.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии. Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts. ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19.

Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство. Ожидается, что на встрече в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,986 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,315 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июня вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (26-28 июня) 0,08%, поднявшись до 720,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,6%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,56%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,34%), "АФК Система-1P-19" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) с 11:00 МСК 28 июня до 18:00 МСК 29 июня проводит сбор заявок на 3-летние бонды серии Б-1-231 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,3-7,50 годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,50-7,71% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций банка объемом до 1 трлн рублей, зарегистрированной в августе 2015 года.

АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (АО "Центральная ППК") в первой половине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 4 млрд рублей по ставке 9,85% годовых.

"СФО Транспортная инфраструктура" планирует разместить социальные облигации объемом до 14 млрд рублей. Гаситься облигации будут предположительно в апреле 2033 года. Дата начала размещения еще не определена. ЦБ зарегистрировал выпуск в ноябре 2020 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

"Магистраль двух столиц" установила ставку 24-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 8,53% годовых и серии А2 - на уровне 8,03% годовых. Облигации были размещены в мае 2015 года с погашением в мае 2031 года. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.