Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник достигли новых рекордов, Dow Jones снизился. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются второй день подряд. Цена на нефть эталонных марок продолжает снижаться во вторник.

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite в понедельник обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, Dow Jones Industrial Average снизился.

На прошлой неделе S&P 500 продемонстрировал максимальный недельный подъем с начала февраля. Недельный рост индекса Dow Jones стал максимальным с марта, Nasdaq Composite - с начала апреля.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали надежды инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Позитивным фактором также стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Инвесторы говорят, что ситуация на финансовых рынках, скорее всего, будет спокойной на этой неделе.

В центре внимания инвесторов - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в минувшую пятницу, что, хотя американская экономика находится в начале мощного подъема, ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса.

"Сейчас мы лишь в начале того, что, я надеюсь, является очень мощным подъемом, но мы по-прежнему в глубокой яме", поскольку число рабочих мест в экономике примерно на 7 млн меньше, чем было до начала пандемии, сказал он в ходе выступления на онлайн-мероприятии.

Также в пятницу глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выразил готовность обсуждать сворачивание мер поддержки американской экономики, частично связанную с опасениями, что крайне дешевые кредиты могут ее дестабилизировать.

"Определенно, пришло время начать думать о том, насколько быстро будет целесообразно отказаться от стимулирующих мер", - сказал Розенгрен в ходе онлайн-выступления. При этом он не указал временные рамки, в которые, по его мнению, это может произойти.

Акции компаний технологического сектора продемонстрировали наилучшую динамику среди секторов S&P 500 в понедельник. Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросла более чем на 1%, тогда как бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) и Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали более чем на 2%.

Рыночная стоимость Facebook Inc. (SPB: FB) подскочила на 4,2%, впервые в истории превысив отметку в $1 трлн. Суд в США в понедельник отклонил два антимонопольных иска против Facebook: один со стороны Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC), а другой - со стороны генеральных прокуроров 48 штатов, пишет CNBC. Обвинения в адрес Facebook касались приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram.

Котировки акций Etsy Inc. (SPB: ETSY) взлетели на 7,4%. Американская онлайн-площадка для торговли покупает бразильский маркетплейс Elo7, который специализируется на торговле товарами, сделанными на заказ, за $217 млн. Сделка будет оплачена денежными средствами.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) потеряли в цене 3,4%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) уведомило американский концерн, что сертификация авиалайнера 777X может состояться не раньше середины или конца 2023 года, сообщают СМИ.

Цена бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустилась на 0,1%. Компания заплатит $230 млн властям штата Нью-Йорк для урегулирования претензий, связанных с так называемым "опиоидным" делом. Власти США обвиняют J&J и ряд других фармкомпаний в том, что они продвигали использование опиоидов там, где это не было необходимо с медицинской точки зрения.

Капитализация Alcoa (SPB: AA) Corp. выросла на 0,8%. Американская алюминиевая компания завершила продажу завода Eastalco в штате Мэриленд совместному предприятию Quantum Loophole и TPG Real Estate Partners за $100 млн в виде денежных средств. Alcoa рассчитывает зафиксировать единовременный доход в размере $90 млн во втором квартале.

Бумаги eBay Inc. (SPB: EBAY) подорожали на 1,4%. Крупнейший в мире интернет-аукцион завершил продажу бизнеса рубричной рекламы норвежской компании Adevinta ASA. После завершения сделки eBay стала владельцем 44%-ной доли и 33% голосующих прав в норвежской компании, что сделало ее крупнейшим акционером Adevinta.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 150,57 пункта (0,44%) и составил 34283,27 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 9,91 пункта (0,23%), до рекордных 4290,61 пункта. В ходе торгов он коснулся сессионного рекорда 4292,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 140,12 пункта (0,98%) и составил рекордные 14500,51 пункта, ранее достигнув сессионного рекорда на уровне 14505,19 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются второй день подряд.

Причиной этого являются опасения относительно распространения в регионе штамма "дельта" COVID-19, а также перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США из-за угрозы ускорения инфляции, сообщает Trading Economics.

Позитивом для рынка не стал даже рост американского рынка акций днем ранее, а также повышение Всемирным банком прогноза роста ВВП Китая по итогам текущего года до 8,5% с ранее ожидавшихся 8,1%, отмечает MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,95%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг Alibaba Health Information Technology (-3,5%), нефтепроизводителей China Petroleum & Chemical Corp. (-3,4%), PetroChina Co. (-3,1%) и CNOOC Ltd. (-2,2%), выпускающей спортивные товары Anta Sports Products (-2%), интернет-компании Meituan (-1,8%).

Кроме того, дешевеют акции онлайн-ритейлера Alibaba Group (-1,7%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-1%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (-1,6%).

Между тем растет стоимость производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+1,2%) и Sunny Optical Technology Group Co. (+0,9%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшился на 1%.

В число лидеров падения котировок входят акции сталелитейных Nippon Steel Corp. (-4,1%) и JFE Holdings (-3,6%). Также снижается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,3%) и автопроизводителя Toyota Motor (-1,1%).

При этом дорожают акции производителя потребительской электроники Sony (+0,7%).

Безработица в Японии в мае поднялась до 3% по сравнению с 2,8% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи во вторник. Это максимальный уровень за последние пять месяцев. Аналитики ожидали повышения до 2,9%, по данным Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК опустился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,9%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК уменьшился на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1% и на 0,7% соответственно.

Цена на нефть эталонных марок продолжает снижаться во вторник после падения до минимальных уровней более чем за неделю по итогам предыдущих торгов на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $74,41 за баррель, что на $0,27 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на $1,5 (2%) - до $74,68 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает в среду, более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевели в ходе торгов во вторник на $0,26 (0,35%) - до $73,88 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на $1,24 (1,6%) - до $74,14 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,67 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась до $72,91 за баррель, опустившись на $1,14 (1,5%).

Как WTI, так и Brent завершили торги в понедельник на минимальных отметках с 18 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии.

Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts.

ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти в этом году, если добыча останется на прежнем уровне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные, которые будут рассмотрены экспертами технического мониторингового комитета во вторник.

Коалиция обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19. Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство.

Ожидается, что на встрече в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.