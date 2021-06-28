.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ, дрейфовавший в течение дня в боковом диапазоне, к концу торгов понедельника ушел в легкий минус
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Доступ операторов связи в жилые дома собираются упростить
Рабочая группа по информационной инфраструктуре АНО "Цифровая экономика" 25 июня одобрила дорожную карту по стимулированию инвестиционной активности операторов, сообщили "Ведомостям" в Минцифры. В ближайшее время министерство представит дорожную...
 
Традиционной дефляции к концу лета не будет
В 2021 году в России впервые за 2 года не будет месячной дефляции по итогам августа и сентября. В этом сходятся ведущие экономисты банков, университетов и рейтинговых агентств, опрошенные "Известиями". Торможение цен в России - сезонное явление....
 
Регионы могут обязать использовать ЕГИССО для поддержки населения
Минтруд предлагает обязать региональные и муниципальные органы соцзащиты использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) при назначении населению мер соцподдержки. Это следует из опубликованного проекта...
 
28 июня 2021 года 19:47

Рынок акций РФ, дрейфовавший в течение дня в боковом диапазоне, к концу торгов понедельника ушел в легкий минус

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ, дрейфовавший в течение большей части дня в боковом диапазоне, к концу основных торгов понедельника ушел в легкий минус под давлением наметившегося ухудшения ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3825,57 пункта (-0,16%), индекс РТС - 1669,75 пункта (-0,14%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,2%.

Подешевели акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%, "префы" снизились в цене на 1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%) и TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+0,6%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Московской биржи" (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Доллар США к 18:50 МСК практически не изменился по отношению к закрытию пятницы и находился вблизи отметки 72,2 руб./$1.

В лидерах повышения среди отечественных "голубых фишек" оказались акции ВТБ, позитивно отреагировавшие на публикацию сильных финансовых результатов банка за 5 месяцев 2021 года. ВТБ за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза в годовом выражении, до 137,4 млрд рублей. В мае чистая прибыль группы снизилась до 22,8 млрд рублей с 29,5 млрд рублей по итогам апреля. ВТБ закончит первое полугодие с аномально высокими результатами по МСФО - свыше 150 млрд рублей, в следующие кварталы прибыль нормализуется по мере роста отчислений в резервы и ускорения операционных расходов, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в первые часы торгов в понедельник. Индикатор Nasdaq Composite умеренно повышается, в то время как Dow Jones Industrial Average снижается, а изменения индекса Standard & Poor's 500 незначительные. По итогам торгов в пятницу S&P 500 вновь обновил рекордный максимум и продемонстрировал наибольший недельный подъем с начала февраля. Позитивным фактором для рынка стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились на торгах в понедельник. При этом торги в Гонконге начались позднее в связи с неблагоприятными погодными условиями. Европейские фондовые площадки в ходе торгов 28 июня также находятся под давлением продавцов; снижение основных индексов к 18:50 МСК составило 0,3-1,2%.

В свою очередь нефть тоже развернулась вниз после роста в конце прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в понедельник составила $75,1 за баррель, что на 1,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,13 за баррель, что всего на 1,24% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные трейдеры на этой неделе будут следить за ходом встречи стран ОПЕК+. Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+ на этой неделе примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с). В центре внимания нефтяного рынка находится также ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

По словам директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, рынок переключился в "летний режим", изменения индексов последние пять дней минимальны. "Цены на нефть снижаются, но изменения российских индексов минимальны. По индексу МосБиржи мы наблюдаем боковой коридор. Если говорить о рынке США, то лето традиционно "низкий сезон" и для фондового рынка. Историческая динамика показывает отсутствие роста в период июль-октябрь. В середине июля может быть всплеск активности, так как стартует сезон отчетности за II квартал. Согласно прогнозам, ожидается беспрецедентный рост показателей. Предполагаемый темп роста прибыли по индексу S&P 500 на II квартал 2021 года составляет 61,9%. Возможно, инвесторы захотят зафиксировать часть "длинных" позиций по факту выхода хорошей отчетности. Для нашего рынка также важна встреча министров ОПЕК+ в Вене, которая повлияет на нефтяные цены, и празднование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая в четверг. Китайские чиновники будут делать программные заявления, которые могут повлиять и на сырьевые цены, и на акции на развивающихся рынках", - считает Верников.

Начальник аналитического отдела компании "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков отмечает, что в понедельник основные российские фондовые индексы торговались вблизи уровней закрытия предыдущего дня, к концу торгов снизились на 0,1-0,2%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам снижения оказался индекс нефтегазового сектора. Лучше рынка смотрелись потребительский сектор и финансов. Торговая активность сегодня несколько снизилась по сравнению с уровнем закрытия прошлой недели. Чиновники ФРС продолжили вербальные интервенции, которые в целом сводятся к двум идеям. Инфляция является временным явлением, а экономика продолжит восстанавливаться, включая занятость. На этом фоне высокотехнологический сектор вышел в плюс, в то время как индекс DJIA теряет около 0,5% к уровню закрытия пятницы. Индекс S&P торгуется примерно на уровне закрытия прошлой недели. Азиатские рынки 28 июня находились под давлением на фоне усиления опасений относительно распространения более опасного штамма "дельта плюс".

"Участники торгов после покупок взяли паузу в ожидании важных событий. На текущей неделе в фокусе окажется ключевой отчет по рынку труда в США, который может задать направление движения мировых индексов. Инвесторы пытаются понять, как долго американский регулятор сможет сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику. Инфляция в США на многолетних максимумах, однако глава ФРС на прошлой неделе еще раз отметил, что всплеск роста потребительских цен, вероятнее всего, носит временный характер, и регулятор не будет поднимать ставки, пока не увидит нормализации ситуации на рынке труда. Таким образом, сильные данные по Non-farm payrolls, могут спровоцировать локальное бегство из рисковых активов. Напротив, слабые показатели способны поддержать рынок акций", - полагают аналитики инвестиционной компании BCS Express.

По мнению аналитика компании "Финам" Артемия Шамшукова, рост российского рынка в понедельник сдерживал внешний фон - большая часть основных биржевых индексов находится в "красной зоне". Нельзя забывать и о тревожных цифрах по новым случаям заболеваний COVID-19 в России, которые теоретически могут вынудить правительство задуматься о новых ограничениях. "С технической точки зрения индекс МосБиржи готовится к тестированию уровня сопротивления 3850 пунктов. Текущим уровнем поддержки выступает отметка 3700 пунктов - это уровень 50-дневной средней скользящей и нижней границы восходящего тренда", - считает Шамшуков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 60,98 млрд рублей (из них 7,12 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP), 5,69 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 5,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июня 2021 года 19:38
Рубль вечером слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых драйверов к движению
Москва. 28 июня. Доллар и евро лишь слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.    читать дальше
.
28 июня 2021 года 18:54
Вероятно продолжение роста котировок промышленных металлов в ближайшее время - "Универ Капитал"
Вероятно продолжение роста котировок промышленных металлов в ближайшее время, говорится в комментарии "Универ Капитала". "На фоне спокойствия в сегменте драгоценных металлов промышленные металлы показали серьезную волатильность на прошедшей неделе. В том числе на цену промышленных металлов...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 18:31
Евробонды развивающихся рынков по-прежнему привлекательны - Сбер Управление Активами
Еврооблигации развивающихся рынков по-прежнему привлекательны из-за выгодного соотношения риска и доходности, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Прибыль к погашению по таким бумагам заметно превышает ставки на развитых рынках. При этом по мере восстановления...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 18:07
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Роснефти" и "РусГидро", убрав привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и бумаги "ММК". "Мы заменяем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" перед дивидендной отсечкой....    читать дальше
.
28 июня 2021 года 17:37
Рублю необходимы серьезные драйверы для выхода из текущих диапазонов - BCS Express
Рублю необходимы серьезные драйверы для выхода из текущих диапазонов в парах с долларом и евро, говорится в комментарии BCS Express. "Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне, сформированном в конце прошлой недели недалеко от недельных вершин. У доллара этот коридор находится в...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 17:13
Торги ОФЗ пройдут, вероятно, в боковике в ближайшие 1-2 недели - BCS GM
Торги на российском долговом рынке в ближайшие одну-две недели будут проходить, вероятно, в боковике в ожидании свежих данных по инфляции, а также итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 23 июля, говорится в обзоре аналитиков BCS Global Markets (BCS GM). Инфляционные риски и, соответственно,...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 16:48
Акции CarMax интересны для среднесрочных вложений - BCS Express
Акции компании CarMax Inc. могут быть интересны инвесторам для среднесрочных вложений, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Акции CarMax могут быть интересны для покупки на средний срок в качестве идеи вложиться в классического дилера, готового догонять молодых конкурентов. Компания...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 16:29
Рубль на текущей неделе останется, вероятно, в диапазоне 72-73 руб./$1 - BCS GM
Курс рубля к доллару на текущей неделе останется, вероятно, в диапазоне 72-73 руб./$1, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Несмотря на завершение налогового периода, в отсутствие роста геополитических рисков и при сохранении нефтяных цен около текущих уровней курс рубля на текущей...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 16:09
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Silk Road Medical, Hartford Financial Services Group Inc., Splunk Inc., Alphabet Inc. и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топ-5 -...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 15:45
Рубль днем растерял рост к доллару и усилил повышение к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 28 июня. Доллар перешел к небольшому росту после утреннего снижения, евро, напротив, несколько усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.    читать дальше
.
28 июня 2021 года 15:42
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "РусАл", "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ и "Северсталь", говорится в комментарии инвесткомпании. "На текущей неделе мы добавляем в топ-5 "РусАл". Компания сильно выиграет от проведения...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 15:20
"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цен акций РусАла, НЛМК, Северстали и ММК
Аналитики "Велес Капитала" позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "РусАла", "НЛМК", "Северстали" и "ММК", а также нейтрально смотрят на бумаги ГМК "Норильский никель" и Evraz, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Анонсированные экспортные пошлины на ряд наименований...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 14:55
Возможен рост котировок акций Twitter до $80 на горизонте года - BCS Express
Возможен рост котировок акций Twitter до уровня $80 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова. "У компании Twitter есть локальные сложности с привлечением клиентов и монетизацией своей платформы. Менеджмент начал делать верные шаги в...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 14:31
Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4250-4300п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4250-4300 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Эркен Кичибаев. "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического...    читать дальше
.
28 июня 2021 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Норникеля с целью 27450 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 27450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 23730 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Премьер-министр РФ...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.