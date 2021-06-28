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Рубль вечером слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 28 июня. Доллар и евро лишь слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,14 руб./EUR1, подешевев на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,9 копейки - до 78,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы сфокусированы на данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Поддержку рынкам на прошлой неделе оказали надежды инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Позитивным фактором также стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

В первой половине дня рубль также получал поддержку от остаточного спроса на рублевую ликвидность под уплату налога на прибыль, а ранее компании уже перечислили в бюджет НДПИ, акцизы и НДС. По оценкам аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет превысил майские показатели. В целом объем налоговых платежей оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Участники рынка рассчитывают на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Как сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV, совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки шагами от 25 до 100 базисных пунктов (б.п.).

"Мы будем оценивать размер этого шага. Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что размера шага будет зависеть от поступающих данных. ЦБ в июле планирует представить обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. Банк России пересмотрит также прогноз по ценам на нефть, но прогноз по ним в долгосрочном периоде регулятор сохраняет на уровне $50-55, добавила глава ЦБ.

Она добавила, что пока сложно предсказать, где будет находиться верхняя точка нормализации денежно-кредитной политики - это будет зависеть от многих факторов. "Мы должны нормализовывать политику, но размер шагов и траектория будут зависеть от ряда факторов, потому что много неопределенностей", - добавила Набиуллина.

ЦБ планирует придерживаться сбалансированного подхода в повышении ставки: быть достаточно быстрым для предотвращения накопления инфляционных рисков, при этом выбирая предсказуемые для рынка шаги. "Резкое увеличение ключевой ставки может создать сложности для рынка по адаптации к новому уровню ставки, поэтому мы будем калибровать наши шаги, учитывая эти два аспекта", - сказала глава Банка России.

Нефть усилила снижение вечером в понедельник после роста по итогам предыдущей недели, при этом за минувшую неделю цена Brent поднялась на 3,6%, WTI - на 3,9%. Оба контракта завершили в плюсе пятую неделю подряд благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста.

Трейдеры на этой неделе будут следить за ходом встречи стран ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник уменьшилась на 1,56% - до $74,99 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,38% - до $73,03 за баррель.

Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки.

В центре внимания рынка - ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль незначительно меняется в понедельник вечером относительно закрытия пятницы на фоне усилившей снижение нефти марки Brent. "Российская валюта пока взяла паузу, но фундаментально пара "доллар-рубль" может опуститься ниже 70 руб./$1. При этом локально на настроения инвесторов влияют новости о коронавирусе и распространении дельта штамма в РФ и мире. Что касается нефти, то на этой неделе состоится заседание ОПЕК+, где возможно будет обсуждаться увеличение добычи нефти участниками соглашения в августе", - говорит Голубов.

"Налоговый период на локальном рынке вышел на финишную прямую и уже не оказывал видимой поддержки российской валюте. Важным фактором поддержки для рубля является отсутствие новой санкционной риторики, что позволяет ему постепенно возвращаться к максимумам первой половины июня. Еще одним фактором в пользу российской валюты остаются ожидания участников рынка по дальнейшему ужесточению процентной политики ЦБ РФ. Так, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что на июльском заседании Банк России будет рассматривать вариант повышения ставки на 25-100 б.п. В пользу, как минимум, еще одного шага ужесточения ДКП на 50 б.п. играют опубликованные накануне ЦБ РФ данные о сохранении инфляционных ожиданиях на повышенном уровне. При этом замедлить шаг в повышении ключевой ставки регулятора могут заставить, вероятно, лишь повторный локдаун федерального масштаба, однако подобный сценарий пока маловероятен", - отмечает Юрий Кравченко, начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июня на 0,83 копейки, до 72,1777 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,62 копейки, до 86,1657 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 6,03 копейки по отношению к пятнице и составил 72,1795 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 3,1 копейки и составил 72,1952 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 531,176 млн, из которых $702,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 828,598 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился всего на 0,47 копейки, до 86,1394 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 7,54 копейки и составил 86,1241 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR500,668 млн, из которых EUR191,396 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR309,272 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 5,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,68% годовых, ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 5,78% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,38% и 6,55% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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