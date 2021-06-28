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28 июня 2021 года 15:45

Рубль днем растерял рост к доллару и усилил повышение к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 28 июня. Доллар перешел к небольшому росту после утреннего снижения, евро, напротив, несколько усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,99 руб./EUR1, подешевев на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,9 копейки - до 78,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июня на 0,83 копейки, до 72,1777 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,62 копейки, до 86,1657 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за их динамикой на Forex и в ожидании новых драйверов к движению. Поддержку нацвалюте продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность под уплату налога на прибыль, тогда как ранее компании уже перечислили в бюджет НДПИ, акцизы и НДС. При этом, по оценкам аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет превысил майские показатели. В целом объем налоговых платежей оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Участники рынка рассчитывают на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Как сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV, совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки шагами от 25 до 100 базисных пунктов (б.п.).

"Мы будем оценивать размер этого шага. Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что размера шага будет зависеть от поступающих данных. ЦБ в июле планирует представить обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. Банк России пересмотрит также прогноз по ценам на нефть, но прогноз по ним в долгосрочном периоде регулятор сохраняет на уровне $50-55, добавила глава ЦБ.

Она добавила, что пока сложно предсказать, где будет находиться верхняя точка нормализации денежно-кредитной политики - это будет зависеть от многих факторов. "Мы должны нормализовывать политику, но размер шагов и траектория будут зависеть от ряда факторов, потому что много неопределенностей", - добавила Набиуллина.

ЦБ планирует придерживаться сбалансированного подхода в повышении ставки: быть достаточно быстрым для предотвращения накопления инфляционных рисков, при этом выбирая предсказуемые для рынка шаги. "Резкое увеличение ключевой ставки может создать сложности для рынка по адаптации к новому уровню ставки, поэтому мы будем калибровать наши шаги, учитывая эти два аспекта", - сказала глава Банка России.

В центре внимания глобального рынка на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в минувшую пятницу, что, хотя американская экономика находится в начале мощного подъема, ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса.

"Сейчас мы лишь в начале того, что, я надеюсь, является очень мощным подъемом, но мы по-прежнему в глубокой яме", поскольку число рабочих мест в экономике примерно на 7 млн меньше, чем было до начала пандемии, сказал он в ходе выступления на онлайн-мероприятии.

Кроме того, инвесторы во всем мире продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса.

На прошлой неделе главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что индийская разновидность коронавируса "дельта" вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане. Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter (SPB: TWTR).

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

Нефть слабо дешевеет в понедельник, при этом за минувшую неделю цена Brent поднялась на 3,6%, WTI - на 3,9%. Оба контракта завершили в плюсе пятую неделю подряд благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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