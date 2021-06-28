Рынок акций РФ после нейтрального открытия сумел выйти в плюс за счет отскока металлургов

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия спустя час торгов в понедельник смог выйти в умеренный плюс благодаря отскоку ценных бумаг металлургических компаний; при этом рост сдерживается наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3849 пункта (+0,45%), индекс РТС - 1679,35 пункта (+0,43%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,1%.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+1,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" потеряли в цене 0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Доллар США к 11:0 МСК практически не изменился по отношению к закрытию пятницы и находился вблизи отметки 72,2 руб./$1.

Акции отечественных металлургических компаний, заметно упавшие на прошлой неделе на новостях о введении временной (на период с августа по декабрь включительно) экспортной пошлины с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен, в понедельник утром умеренно подрастают в рамках коррекции.

В лидерах повышения также оказались бумаги ВТБ, позитивно отреагировавшие на публикацию сильных финансовых результатов банка за 5 месяцев 2021 года. ВТБ за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза в годовом выражении, до 137,4 млрд рублей. В мае чистая прибыль группы снизилась до 22,8 млрд рублей с 29,5 млрд рублей по итогам апреля. ВТБ закончит первое полугодие с аномально высокими результатами по МСФО - свыше 150 млрд рублей, в следующие кварталы прибыль нормализуется по мере роста отчислений в резервы и ускорения операционных расходов, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

Большинство американских фондовых индексов выросли по итогам торгов 25 июня на фоне надежд инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Позитивным фактором для американского рынка акций стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Трейдеры также оценивали результаты стресс-теста американских банков. Федеральная резервная система объявила, что введенные из-за пандемии COVID-19 временные ограничения для банков на выплату дивидендов и выкуп акций могут быть сняты после 30 июня. Результаты последнего стресс-теста показали, что крупнейшие американские банки имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный спад в мировой экономике.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются на торгах в понедельник, не последовав за динамикой американских фондовых индексов Dow Jones и S&P 500, которые выросли в пятницу. При этом торги в Гонконге начались позднее в связи с неблагоприятными погодными условиями. Европейские фондовые площадки в начале торгов 28 июня также находятся под легким давлением продавцов, снижение основных индексов к 11:00 МСК составляет 0,1-0,4%.

В свою очередь нефть также перешла к снижению после роста в конце прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в понедельник составила $75,97 за баррель, что на 0,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,8% - до $76,18 за баррель, максимума с 29 октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,91 за баррель, что всего на 0,19% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась до максимальных с 9 октября 2018 года $74,05 за баррель, поднявшись на 1%.

Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с). Этого явно недостаточно, учитывая, что дефицит предложения на рынке во втором полугодии текущего года может составить 1,4 млн б/с, полагают аналитики. В центре внимания рынка - ситуация вокруг Ирана. В воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, нейтральный внешний фон и отсутствие новостей позволит индексу МосБиржи торговаться в привычном для него диапазоне 3800-3850 пунктов, при этом не исключены попытки обновить исторические максимумы в начале недели при продолжении тренда на рост нефти. "В целом на неделю смотрим умеренно позитивно, ожидая поддержки общерыночным настроениям со стороны статистики. На этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет публикуемый завтра индекс потребительского доверия в США, а также ежемесячный блок данных по деловой активности в КНР, США и еврозоне и отчет Минтруда по занятости в США. Ожидаем, что цифры могут подтвердить уверенное восстановление экономики", - отметил Соловьев.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "внешний фон для российского рынка можно охарактеризовать как нейтральный. Американские фьючерсы слабо подрастают, в плюсе торгуются и драгоценные металлы. Но при этом откатилась к отметке $76 за баррель нефть Brent, минусуют также никель и медь. Скорее всего, открытие пройдет недалеко от пятничного закрытия, может быть, будет небольшой рост. Если в металлургах удастся реализовать отскок, то после его завершения рынок заляжет в боковик и будет ждать решения ОПЕК+ по квотам добычи. Наиболее вероятно, что расширенный картель увеличит добычу в августе, чтобы немного сбить цены и не стимулировать американских сланцевых производителей. Однако это не должно привести к падению акций российской нефтянки, поскольку увеличение добычи может оказаться более выгодным, чем небольшой рост цен на нефть".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,46 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").