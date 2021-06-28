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28 июня 2021 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 28 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство американских фондовых индексов выросли по итогам торгов пятницы на фоне надежд инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Позитивным фактором для американского рынка акций стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Трейдеры также оценивали результаты стресс-теста американских банков. Федеральная резервная система объявила, что введенные из-за пандемии COVID-19 временные ограничения для банков на выплату дивидендов и выкуп акций могут быть сняты после 30 июня. Результаты последнего стресс-теста показали, что крупнейшие американские банки имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный спад в мировой экономике.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются на торгах в понедельник, не последовав за динамикой американских фондовых индексов Dow Jones и S&P 500, которые выросли 25 июня. При этом торги в Гонконге начались позднее в связи с неблагоприятными погодными условиями. Японский индекс Nikkei 225 снизился к закрытию торгов 28 июня на 0,08%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК опустился на 0,12%, гонконгский Hang Seng к 8:33 МСК вырос на 0,14%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК снизился на 0,21%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:18 МСК опустился на 0,05%.

В свою очередь нефть Brent слабо дешевеет в понедельник утром, в то время как WTI слегка подорожала в ходе утренних торгов. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $76,14 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,8% - до $76,18 за баррель, максимума с 29 октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,08 за баррель, что на 0,04% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась до максимальных с 9 октября 2018 года $74,05 за баррель, поднявшись на 1%.

Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с). Этого явно недостаточно, учитывая, что дефицит предложения на рынке во втором полугодии текущего года может составить 1,4 млн б/с, полагают аналитики. В центре внимания рынка - ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,488 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,049 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июня вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 719,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-09Р" (+0,36%), "Европлан-001Р-01" (+0,36%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,77%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,27%) и "Транснефть-001P-10" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 24,71% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-446R на 494,157 млн рублей и 24,01% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-447R на 480,185 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков - 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска 446R - 5 лет, 447R - 7 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "Атомэнергопром" ("дочка" Росатома) полностью разместило 5-летние "зеленые" облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей. Компания собирала заявки 22 июня. Спрос на выпуск по первоначальному диапазону превысил предложение более чем в 7 раз и составил более 79 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,64% годовых. Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт. Владельцы "зеленых" облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств. "Мосбиржа" 31 мая зарегистрировала программу облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках данной программы - 10 лет, сама программа бессрочная.

"Газпром капитал" полностью разместил бессрочные облигации серии 001Б-02 объемом 60 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,45% годовых, ей соответствует доходность к колл-опциону через 4,5 года на уровне 8,63% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с изначального "от 30 млрд рублей" до 60 млрд рублей. Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия. Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам.

ООО "Татнефтехим" полностью разместило выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Купоны двухмесячные. Предусмотрено досрочное погашение 50% номинальной стоимости в дату окончания 17-го купонного периода. Срок обращения выпуска - 3 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 19-го купона облигаций 32-й серии в размере 8,12% годовых. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Выпуск размещен на 20 лет, по бумагам предусмотрена 10-летняя оферта. Ставка текущего купона - 6,52% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 639,998 тыс. облигаций серии БО-31 по цене 100% от номинала и приняло решение 29 июня погасить их досрочно. Компания выставила оферту по соглашению с владельцами 15 июня. Период подачи заявок и приобретения на выпуск БО-31 - с 25 июня по 1 июля, облигации могут приобретаться в любой день в течение периода предъявления заявок. "ТрансФин-М" в марте 2015 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-31 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 25,6% выпуска на сумму 640 млн рублей. Ставка текущего купона - 6,25% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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