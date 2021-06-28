Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов в понедельник незначительные в ожидании новых триггеров к движению

Москва. 28 июня. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,18 - 72,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,23 руб./$1 (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,32 руб./EUR1 (+9,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,79 коп. к уровню закрытия 25 июня, до 78,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,06 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,81 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 28 июня в ожидании новых триггеров к движению. Цены на нефть эталонных марок, стимулировавшие укрепление нацвалюты на прошлой неделе своим ростом, перешли к незначительному снижению. Кроме того, сформироваться устойчивой тенденции не позволяет неоднозначная ситуация на мировых рынках капитала.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $76,07 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,03 за баррель, что на 0,03% ниже уровня на закрытие рынка 25 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,06%, китайский CSI 300 прибавляет 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,05%.

По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы преимущественно выросли, при этом индикатор S&P 500 вновь обновил рекордный максимум и продемонстрировал наибольший недельный подъем с начала февраля.

Поддержку рынку оказали надежды инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Позитивным фактором также стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.