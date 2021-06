S&P 500 обновил рекорд

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств АТР в основном опускаются на торгах в понедельник. Нефть Brent слабо дешевеет в понедельник, WTI стабильна в ходе торгов.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор S&P 500 вновь обновил рекордный максимум и продемонстрировал наибольший недельный подъем с начала февраля.

Поддержку рынку оказали надежды инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Позитивным фактором также стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Кроме того, трейдеры оценивали результаты стресс-теста американских банков.

Федеральная резервная система (ФРС) объявила в четверг, что введенные из-за пандемии COVID-19 временные ограничения для банков на выплату дивидендов и выкуп акций (buyback) могут быть сняты после 30 июня.

Результаты последнего стресс-теста показали, что крупнейшие американские банки имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный спад в мировой экономике.

Совокупный убыток 23 ведущих банков может превысить $470 млрд при глобальной рецессии и росте безработицы в стране на 4 процентных пункта - до пиковых 10,75%. В рамках этого гипотетического сценария ВВП США опускается на 4% в период с четвертого квартала 2020 года по третий квартал 2022 года, и цены активов резко снижаются, в том числе рынок акций падает на 55%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может упасть до 10,6% по сравнению с 13% в четвертом квартале 2020 года. Однако это более чем вдвое превышает минимальные требования, говорится в сообщении ФРС.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что доходы населения США в мае снизились меньше, чем ожидалось.

Доходы в минувшем месяце сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев не изменились.

Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 2,5% и повышения расходов на 0,4%.

Снижение доходов населения США продолжается второй месяц подряд и связано с завершением ряда стимулирующих программ, в рамках которых американцы получали выплаты. В апреле падение доходов составило 13,1%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,9% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,5% на 3,4%. Подъем индекса PCE Core в годовом выражении был максимальным с начала 90-х гг.

Последний индикатор отражает быстрые темпы расширения экономики и связанное с этим ценовое давление, пишет CNBC.

"Это подкрепляет позицию ФРС о том, что инфляция находится на переходном этапе, и позволит развеять опасения о том, что мы наблюдаем ее неконтролируемый рост", - отмечает старший аналитик по глобальным инвестициям Commonwealth Financial Network Ану Гаддар.

Акции банков выросли на итогах стресс-теста ФРС. Цена бумаг Bank of America Corp. (SPB: BAC) увеличилась на 1,9%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 0,3%.

Бумаги Nike Inc. (SPB: NKE) прибавили в цене 15,5%. Американский производитель спортивных товаров увеличил выручку почти вдвое в четвертом финансовом квартале, при этом показатель впервые за 50-летнюю историю компании превысил $12 млрд.

Котировки акций FedEx Corp. (SPB: FDX) уменьшились на 3,6%, хотя одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний получила по итогам четвертого квартала 2021 финансового года рекордную чистую прибыль.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли на 0,01%. Входящая в Alphabet Google откладывает планы по отказу от широко используемой технологии cookies, позволяющей собирать информацию о пользователях. Компания сообщила, что ее браузер Chrome прекратит поддерживать cookies к концу 2023 года, что почти на два года позже, чем планировалось первоначально.

Бумаги Virgin Galactic Holdings Inc. подскочили почти на 39% после сообщения аэрокосмической компании о том, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) обновило ее лицензию, разрешив компании осуществлять полеты в космос с пассажирами на борту.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 237,02 пункта (0,69%) и составил 34433,84 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 14,21 пункта (0,33%), поднявшись до рекордных 4280,70 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,32 пункта (0,06%) и составил 14360,39 пункта.

За неделю Dow набрал 3,4%, продемонстрировал максимальный недельный рост с середины марта, S&P 500 вырос на 2,7%, что стало самым существенным подъемом с начала февраля, Nasdaq прибавил 2,4%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются на торгах в понедельник, не последовав за динамикой американских фондовых индексов Dow Jones и S&P 500, которые выросли в пятницу.

При этом торги в Гонконге начались позднее в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК снизился на 0,17%.

В число лидеров падения котировок вошли акции Ricoh Co. Ltd. (-4,9%), Konami Holdings Corp. (-2,3%), Eisai Co. Ltd. (-2,3%).

Цена бумаг производителя чипов Advantest Corp. уменьшилась на 1,4%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,3%. Акции производителя потребительской электроники Sony выросли на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК опустился на 0,12%, гонконгский Hang Seng к 8:33 МСК вырос на 0,14%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в мае увеличилась на 36,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста замедлились по сравнению с 57% в апреле.

Прибыли примерно 70% промышленных компаний в мае были выше, чем годом ранее.

ГСУ также привело сравнение данных с маем 2019 года, когда экономика Китая не была охвачена кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Прибыли порядка 80% промышленных компаний выросли по сравнению с маем 2019 года, а совокупная прибыль в прошлом месяце была на 44,6% выше, чем два года назад.

В лидерах роста в Гонконге находятся бумаги Anta Sports Products Ltd. (+3%), BYD Co. Ltd. (+2,8%) и Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) (+2,8%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings увеличиваются на 0,3%, нефтяной компании CNOOC - на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК снизился на 0,21%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%, в то время как цена акций автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:18 МСК опустился на 0,05%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,1% и на 0,7% соответственно.

Нефть Brent слабо дешевеет в понедельник, WTI стабильна в ходе торгов.

За минувшую неделю цена Brent поднялась на 3,6%, WTI - на 3,9%, причем оба контракта завершили в плюсе пятую неделю подряд благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста.

"Причина продолжительного увеличения цен на нефть проста: глобальный спрос восстанавливается быстрее, чем предложение", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

"Производство нефти в США недостаточно, а ОПЕК+, кажется, не спешит возвращать на рынок значительный объем добычи, хотя очевидно, что глобальный рынок требует больше", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $76,10 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,62 (0,8%) - до $76,18 за баррель, максимума с 29 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,04 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась до максимальных с 9 октября 2018 года $74,05 за баррель, поднявшись на $0,75 (1%).

Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"Этого явно недостаточно, учитывая, что дефицит предложения на рынке во втором полугодии текущего года может составить 1,4 млн б/с", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Юджин Вайнберг.

В центре внимания рынка - ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.