Вероятно продолжение роста котировок промышленных металлов в ближайшее время - "Универ Капитал"

Вероятно продолжение роста котировок промышленных металлов в ближайшее время, говорится в комментарии "Универ Капитала".

"На фоне спокойствия в сегменте драгоценных металлов промышленные металлы показали серьезную волатильность на прошедшей неделе. В том числе на цену промышленных металлов повлияло и решение российского правительства о введении экспортных пошлин. Мы ожидаем продолжения роста котировок промышленных металлов на фоне осознания рынком того, что пошлины на экспорт металла из России, скорее всего, не будут отменены в конце 2021 года, а примут постоянный характер, забирающий существенную часть прибыли металлургов, аналогично НДПИ в нефтяной отрасли", - отмечает исполнительный директор Департамента рынка капиталов Артем Тузов.

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