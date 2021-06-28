Евробонды развивающихся рынков по-прежнему привлекательны - Сбер Управление Активами

Еврооблигации развивающихся рынков по-прежнему привлекательны из-за выгодного соотношения риска и доходности, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Прибыль к погашению по таким бумагам заметно превышает ставки на развитых рынках. При этом по мере восстановления мировой экономики, кредитное качество эмитентов будет только улучшаться". - пишет эксперт в своем комментарии.

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