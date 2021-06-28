"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Роснефти" и "РусГидро", убрав привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и бумаги "ММК".

"Мы заменяем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" перед дивидендной отсечкой. Укрепление рубля и низкая относительно сектора ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год могут привести к более слабой динамике в ближайшие месяцы", - отмечают эксперты.

При этом аналитики отдают предпочтение акциям "Роснефти", котировки которых, по их мнению, могут показать динамику лучше рынка ввиду возможного увеличения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и сохранения цен на нефть выше 5000 руб./баррель.

"Исключаем акции "ММК" на фоне высокой вероятности введения экспортных пошлин на металлопродукцию. Финансовые показатели "ММК" в наибольшей степени подвержены снижению цен на внутреннем рынке", - пишут эксперты.

"Добавляем акции "РусГидро" на фоне постепенного восстановления спроса на электроэнергию и мощность. Видим потенциал роста акций за счет развития проектов на Дальнем Востоке в рамках программы модернизации. Снижение неденежных списаний может привести к увеличению дивидендных выплат, начиная со следующего года", - отмечают аналитики.

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