Рублю необходимы серьезные драйверы для выхода из текущих диапазонов - BCS Express

Рублю необходимы серьезные драйверы для выхода из текущих диапазонов в парах с долларом и евро, говорится в комментарии BCS Express.

"Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне, сформированном в конце прошлой недели недалеко от недельных вершин. У доллара этот коридор находится в границах 72-72,4 руб./$1, у евро - 86-86,5 руб./EUR1. Для выхода из консолидации необходимы более серьезное движение мировых рынков или иные сильные драйверы", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

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