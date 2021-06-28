Торги ОФЗ пройдут, вероятно, в боковике в ближайшие 1-2 недели - BCS GM

Торги на российском долговом рынке в ближайшие одну-две недели будут проходить, вероятно, в боковике в ожидании свежих данных по инфляции, а также итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 23 июля, говорится в обзоре аналитиков BCS Global Markets (BCS GM).

Инфляционные риски и, соответственно, риски давления на ОФЗ все еще высоки, констатируют эксперты Кити Панцхава и Юрий Голбан: по состоянию на 21 июня годовая инфляция ускорилась до 6,22%. В целом риторика регулятора отмечает преобладание проинфляционных рисков, а также близких к апрельским максимумам инфляционные ожидания населения. Кроме того, отмечают аналитики, на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил повышения ставки в 2021 году выше 6,0% при определенных условиях.

Спрос на размещения ОФЗ остается достаточно скромным. На первом аукционе в прошлую среду Минфин разместил ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года на 7 млрд рублей (спрос превысил предложение в 2,8х). На втором аукционе ведомство продало в рынок ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года объемом 20 млрд рублей (спрос был больше в 1,5х). "Первичный рынок демонстрирует высокую активность, однако мы считаем, что в ближайшие недели вероятно снижение количества новых размещений", - пишут эксперты.

Прошлая неделя на вторичном рынке прошла без единой динамики, торги были разнонаправленными, констатируют в BCS GM.

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