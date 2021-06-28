Акции CarMax интересны для среднесрочных вложений - BCS Express

Акции компании CarMax Inc. могут быть интересны инвесторам для среднесрочных вложений, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Акции CarMax могут быть интересны для покупки на средний срок в качестве идеи вложиться в классического дилера, готового догонять молодых конкурентов. Компания растет не так быстро, как сервис Carvana, зато и выглядит не такой дорогой. Потенциал роста у бумаги на горизонте до конца этого года составляет сейчас более 10%. Основные факторы, которые двигают котировки акций CarMax, будут сохраняться как минимум до конца текущего года, а возможно, и в следующем. Новые пакеты помощи для экономики США, рост инфляции, перебои с чипами в автопроме - все это будет подогревать интерес к бумагам CarMax", - указывает аналитик инвесткомпании.

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