Рубль на текущей неделе останется, вероятно, в диапазоне 72-73 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля к доллару на текущей неделе останется, вероятно, в диапазоне 72-73 руб./$1, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Несмотря на завершение налогового периода, в отсутствие роста геополитических рисков и при сохранении нефтяных цен около текущих уровней курс рубля на текущей неделе останется в коридоре 72-73 руб./$1. На конец 2021 года мы продолжаем оценивать курс рубля в диапазоне 70-72 руб./$1", - указывает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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