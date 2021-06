BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Silk Road Medical, Hartford Financial Services Group Inc., Splunk Inc., Alphabet Inc. и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании.

Новичок в топ-5 - Silk Road Medical, отмечают эксперты. Компания производит медицинское оборудование, приоритетное направление - снижение риска инсульта и его последствий.

"Silk Road Medical стала первопроходцем в применении нового подхода к лечению заболеваний сонной артерии - транскаротидной артериальной реваскуляризации (TCAR). Новый метод превосходит традиционные процедуры в плане безопасности и эффективности лечения, и в этом мы видим потенциал долгосрочного роста компании", - пишут аналитики.

Еще одно новое имя в списке, указывают в инвесткомпании - Hartford Financial Services Group, одна из ведущих страховых компаний, которая специализируется на страховке от несчастных случаев и страховании собственности.

"Акции компании растут в цене с конца марта, когда конкурирующая Chubb сделала предложение о покупке Hartford по цене более $67 за акцию, а в середине апреля цена выкупа была повышена до $70 за акцию. Правление Hartford считает, что соглашаться на выкуп не в интересах акционеров, однако предложение Chubb фактически установило нижнюю границу для котировок Hartford. Вне зависимости от реализации сделки, мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет ROE компании Hartford будет выше среднего среди аналогов, так как менеджмент активно повышает цены и сокращает операционные расходы", - отмечают эксперты.

"Сохраняем в топ-5 на этой неделе Splunk - растущую компанию в сегменте ПО для анализа данных. Недавно компания представила слабую отчетность на фоне изменения бизнес-модели. Однако как Adobe, так и Autodesk проходили аналогичный процесс перехода от модели вечной лицензии к модели лицензии с взиманием равной оплаты, становясь сильнее, добиваясь более существенных темпов роста и наращивая рентабельность. Мы полагаем, что Splunk удастся достичь тех же результатов. По мере ускорения процесса вакцинации и отступления пандемии пострадавшие бизнесы могут рассмотреть возможность увеличения бюджетов на IT-услуги", - пишут аналитики инвесткомпании.

Компания Alphabet поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему Google, констатируют эксперты. Alphabet доминирует в области новых разработок для мобильных технологий, общедоступных облачных сервисов, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и виртуальной/дополненной реальности.

"Компании удалось заметно восстановиться после спада на рынке рекламы во II квартале 2020 года из-за пандемии. Мы видим, что в I полугодии 2021 года сохраняются высокие темпы роста - развитие электронной коммерции и цифровой рекламы продолжается, а обосновавшиеся дома потребители отправляются в глобальную сеть за покупками и развлечениями", - указывают в BCS Global Markets.

"По-прежнему в фаворитах Jacobs Engineering - компания средней капитализации, предоставляющая технические, профессиональные и строительные услуги. Мы высоко оцениваем балансовые показатели, текущие метрики оценки и перспективы глобального роста за счет сделок M&A. Компания отмечает увеличение высокомаржинальных заказов, а также может выиграть от роста бюджетов на строительство инфраструктуры как в США, так и в других странах мира", - отмечают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.