BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "РусАл", "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ и "Северсталь", говорится в комментарии инвесткомпании.

"На текущей неделе мы добавляем в топ-5 "РусАл". Компания сильно выиграет от проведения "Норильским никелем" выкупа акций (почти 102,5 млрд руб. или $1,42 млрд). Результаты за II квартал 2021 года по МСФО, вероятно, будут достаточно сильными, поскольку цены на алюминий выросли на 11% за квартал и на 22% с начала года. "Русал", вероятно, больше других пострадает от потенциального введения временных экспортных пошлин в 15% на цветные металлы в России - потеряет, по нашим оценкам, около 4% от чистой прибыли по M2M. Однако, на наш взгляд, это не так существенно для компании, снижение рыночной капитализации не должно превысить 4%", - отмечают эксперты.

Остается в числе фаворитов "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. "Катализаторы для бумаги - улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и завершение строительства "Северного потока 2" (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля", - пишут аналитики инвесткомпании.

Подтверждают эксперты и позитивный взгляд на "АЛРОСА" - российскую группу алмазодобывающих компаний, занимающую лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов.

"Настроения в основных производственных хабах остаются благоприятными на фоне устойчивого спроса на бриллианты в США и повышения спроса в Китае. В сочетании с дефицитом алмазного сырья и ограниченными запасами огранщиков и у добывающих компаний это создает дисбаланс спроса и предложения на алмазных рынках. На наш взгляд, на этом фоне цены на алмазы должны вырасти, что, вероятно, приведет к переоценке акций. Сильные продажи компании за пять месяцев 2021 года могут привести к щедрым дивидендам за I полугодие (6-8% в год), что является еще одним фактором поддержки", - указывают в инвесткомпании.

"Сохраняем в топ-5 ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Банк показал позитивную динамику финансовых показателей за четыре месяца 2021 года с ROE 19%. Комментарии финансового директора по поводу ожидаемой чистой прибыли в этом году на уровне 270 млрд руб., что при коэффициенте дивидендных выплат 50% дает надежду на дивдоходность около 11% (по текущим оценкам), могут вызвать интерес рынка к бумаге после продажи доли банка "Траст", устранившей среднесрочный риск навеса", - пишут эксперты.

Северсталь - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

"Северсталь подняла цены на г/к прокат для российского рынка на 4,7% н/н (до $1290/т без НДС) CPT Москва, что умеренно позитивно для бумаги. Однако существует риск введения экспортных пошлин на сталь с 1 августа, как недавно было предложено Минэкономразвития. Это, в свою очередь, может повлиять на экспортную выручку компании, а также стать сдерживающим фактором для внутренних цен на сталь, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Тем не менее мы не считаем, что этот момент станет существенно негативным для нашей торговой идеи, поскольку экспортные пошлины, как ожидается, будут введены только на пять месяцев, а потенциальное снижение внутренних цен на сталь, вызванное дополнительными сборами, будет постепенным и меньшим, чем объем экспортной пошлины. Но даже в случае падения внутренних и экспортных цен на 15% оценка "Северстали" останется привлекательной".

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