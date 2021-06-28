.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цен акций РусАла, НЛМК, Северстали и ММК
.
28 июня 2021 года 15:20
"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цен акций РусАла, НЛМК, Северстали и ММК
Аналитики "Велес Капитала" позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "РусАла", "НЛМК", "Северстали" и "ММК", а также нейтрально смотрят на бумаги ГМК "Норильский никель" и Evraz, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Анонсированные экспортные пошлины на ряд наименований продукции цветной и черной металлургии нанесут ощутимый ущерб финансовым показателям российских компаний в 2021 году. Согласно нашей оценке, в зависимости от эмитента негативный эффект на EBITDA в 2021 году составит от 2% до 12%. Действие пошлин не распространится на экспорт в страны-члены ЕАЭС. Власти планируют собрать около 160 млрд руб., что эквивалентно 20-25% сверхприбыли металлургов. Меры носят временный характер и направлены на компенсацию роста внутренних цен вслед за мировыми для конечных потребителей металлургической продукции, - отмечает эксперт Василий Сучков. - Вероятнее всего, в 2022 году будет предложен более щадящий механизм изъятия части доходов отрасли, однако уверенность рынка в долгосрочных перспективах металлургических компаний уже оказалась подорвана. Также внутренние цены окажутся под давлением в связи с переориентацией части экспорта на домашний рынок. Мы снижаем целевые цены для всех компаний сектора с сохранением долгосрочного позитивного взгляда на бумаги "РусАла", "НЛМК", "Северстали" и "ММК" и нейтрального на "Норникель" и Evraz". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
28 июня 2021 года 19:47
Рынок акций РФ, дрейфовавший в течение дня в боковом диапазоне, к концу торгов понедельника ушел в легкий минус
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ, дрейфовавший в течение большей части дня в боковом диапазоне, к концу основных торгов понедельника ушел в легкий минус под давлением наметившегося ухудшения ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.28 июня 2021 года 19:38
Москва. 28 июня. Доллар и евро лишь слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков. читать дальше
.28 июня 2021 года 18:54
Вероятно продолжение роста котировок промышленных металлов в ближайшее время, говорится в комментарии "Универ Капитала". "На фоне спокойствия в сегменте драгоценных металлов промышленные металлы показали серьезную волатильность на прошедшей неделе. В том числе на цену промышленных металлов... читать дальше
.28 июня 2021 года 18:31
Еврооблигации развивающихся рынков по-прежнему привлекательны из-за выгодного соотношения риска и доходности, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Прибыль к погашению по таким бумагам заметно превышает ставки на развитых рынках. При этом по мере восстановления... читать дальше
.28 июня 2021 года 18:07
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Роснефти" и "РусГидро", убрав привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и бумаги "ММК". "Мы заменяем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" перед дивидендной отсечкой.... читать дальше
.28 июня 2021 года 17:37
Рублю необходимы серьезные драйверы для выхода из текущих диапазонов в парах с долларом и евро, говорится в комментарии BCS Express. "Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне, сформированном в конце прошлой недели недалеко от недельных вершин. У доллара этот коридор находится в... читать дальше
.28 июня 2021 года 17:13
Торги на российском долговом рынке в ближайшие одну-две недели будут проходить, вероятно, в боковике в ожидании свежих данных по инфляции, а также итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 23 июля, говорится в обзоре аналитиков BCS Global Markets (BCS GM). Инфляционные риски и, соответственно,... читать дальше
.28 июня 2021 года 16:48
Акции компании CarMax Inc. могут быть интересны инвесторам для среднесрочных вложений, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Акции CarMax могут быть интересны для покупки на средний срок в качестве идеи вложиться в классического дилера, готового догонять молодых конкурентов. Компания... читать дальше
.28 июня 2021 года 16:29
Курс рубля к доллару на текущей неделе останется, вероятно, в диапазоне 72-73 руб./$1, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Несмотря на завершение налогового периода, в отсутствие роста геополитических рисков и при сохранении нефтяных цен около текущих уровней курс рубля на текущей... читать дальше
.28 июня 2021 года 16:09
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Silk Road Medical, Hartford Financial Services Group Inc., Splunk Inc., Alphabet Inc. и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топ-5 -... читать дальше
.28 июня 2021 года 15:45
Рубль днем растерял рост к доллару и усилил повышение к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 28 июня. Доллар перешел к небольшому росту после утреннего снижения, евро, напротив, несколько усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков. читать дальше
.28 июня 2021 года 15:42
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "РусАл", "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ и "Северсталь", говорится в комментарии инвесткомпании. "На текущей неделе мы добавляем в топ-5 "РусАл". Компания сильно выиграет от проведения... читать дальше
.28 июня 2021 года 14:55
Возможен рост котировок акций Twitter до уровня $80 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова. "У компании Twitter есть локальные сложности с привлечением клиентов и монетизацией своей платформы. Менеджмент начал делать верные шаги в... читать дальше
.28 июня 2021 года 14:31
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4250-4300 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Эркен Кичибаев. "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического... читать дальше
.28 июня 2021 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 27450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 23730 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Премьер-министр РФ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.