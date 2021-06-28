"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цен акций РусАла, НЛМК, Северстали и ММК

Аналитики "Велес Капитала" позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "РусАла", "НЛМК", "Северстали" и "ММК", а также нейтрально смотрят на бумаги ГМК "Норильский никель" и Evraz, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Анонсированные экспортные пошлины на ряд наименований продукции цветной и черной металлургии нанесут ощутимый ущерб финансовым показателям российских компаний в 2021 году. Согласно нашей оценке, в зависимости от эмитента негативный эффект на EBITDA в 2021 году составит от 2% до 12%. Действие пошлин не распространится на экспорт в страны-члены ЕАЭС. Власти планируют собрать около 160 млрд руб., что эквивалентно 20-25% сверхприбыли металлургов. Меры носят временный характер и направлены на компенсацию роста внутренних цен вслед за мировыми для конечных потребителей металлургической продукции, - отмечает эксперт Василий Сучков. - Вероятнее всего, в 2022 году будет предложен более щадящий механизм изъятия части доходов отрасли, однако уверенность рынка в долгосрочных перспективах металлургических компаний уже оказалась подорвана. Также внутренние цены окажутся под давлением в связи с переориентацией части экспорта на домашний рынок. Мы снижаем целевые цены для всех компаний сектора с сохранением долгосрочного позитивного взгляда на бумаги "РусАла", "НЛМК", "Северстали" и "ММК" и нейтрального на "Норникель" и Evraz".

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