Возможен рост котировок акций Twitter до $80 на горизонте года - BCS Express

Возможен рост котировок акций Twitter до уровня $80 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"У компании Twitter есть локальные сложности с привлечением клиентов и монетизацией своей платформы. Менеджмент начал делать верные шаги в сторону подписок, но для реализации этой идеи потребуется длительное время. По сравнению с конкурентами акции и финансовые показатели не выглядят впечатляющими и стабильными, отчего котировки постоянно подвержены высокой волатильности и рискам глубокого снижения. В долгосрочной перспективе при правильной реализации новой стратегии акции компании получат драйвер для роста. На горизонте года нашей прогнозной ценой выступает уровень $80 за бумагу", - указывает аналитик инвесткомпании.

Twitter - американская социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Ведение собственной страницы пользователя производится в формате микроблога.

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