Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4250-4300п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4250-4300 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Эркен Кичибаев.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста. Кроме того, индикатор MACD перешел на положительную территорию, что является позитивным сигналом. Ближайшее сопротивление располагается на уровне 4300 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

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