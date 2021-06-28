"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Норникеля с целью 27450 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 27450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 23730 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести проекты решений о введении временных экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии. Новость спровоцировала снижение котировок бумаг ГМК "Норильский никель" ниже 24000 рублей. Тем не менее, считают эксперты инвесткомпании, влияние данного триггера имеет ограниченный потенциал.

Стоит учитывать, указывают аналитики, что ГМК "Норильский никель" с 1 июня 2021 года приступил к постепенному восстановлению добычи руды на руднике "Таймырский" и планирует обеспечить работу предприятия в стандартном режиме. Текущий ежедневный объем добычи - 5 тыс. тонн, что составляет около 40% от плановых показателей. Постепенное восстановление объемов добычи позволит котировкам вернуться в район 27500 рублей за акцию, полагают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, котировки бумаг компании находятся в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 23730 рублей риск на портфель составит 0,62%", - указывают эксперты.

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