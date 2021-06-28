"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $125

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $125 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Выручка компании за I квартал 2021 года выросла на 35,3% год к году, а чистая прибыль взлетела на 217,9%, отмечают эксперты инвесткомпании. При этом прогноз на II квартал остается очень сильным. Тесты на COVID-19 принесли компании $ 1,8 млрд выручки в I квартале и, несмотря на постепенно снижающийся спрос, остаются значимым драйвером роста прибыли, указывают аналитики.

"С технической точки зрения, после коррекции формируется разворот от поддержки на закрытие уровня разрыва. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $125. При покупке на 15% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $104 риск на портфель составит 1,1%", - пишут аналитики "Финама".

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

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