Отчет по рынку труда США задаст направление движения мировым индексам - BCS Express

Отчет по рынку труда в США (30 июня), вероятно, задаст направление движения для мировых фондовых индексов, говорится в комментарии BCS Express.

"Участники торгов после покупок взяли паузу в ожидании важных событий. На текущей неделе в фокусе окажется ключевой отчет по рынку труда в США, который может задать направление движения мировых индексов. Инвесторы пытаются понять, как долго американский регулятор сможет сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику (ДКП). Инфляция в США на многолетних максимумах, однако глава ФРС на прошлой неделе еще раз отметил, что всплеск роста потребительских цен, вероятнее всего, носит временный характер, и регулятор не будет поднимать ставки, пока не увидит нормализации ситуации на рынке труда. Таким образом, сильные данные по Non-farm payrolls, могут спровоцировать локальное бегство из рисковых активов. Напротив, слабые показатели способны поддержать рынок акций", - пишут аналитики инвесткомпании в своем комментарии.

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