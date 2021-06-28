Сильные движения цены нефти в первой половине текущей недели маловероятны - Банк "Санкт-Петербург"

Сильные движения в котировках нефти марки Brent в течение первой половины текущей недели маловероятны, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"С одной стороны, нефтяные котировки поддерживают затруднения в переговорах по ядерной сделке. В Иране был избран новый президент, который придерживается более жесткой позиции в отношениях с Западом, что снижает вероятность снятия нефтяных санкций со страны. С другой стороны, сообщения о возможном увеличении предложения со стороны ОПЕК+ негативно влияют на цены "черного золота". Так, сообщается, что с августа картель может повысить добычу на 500 тыс. барр./сутки. Министерская встреча ОПЕК+ должна состояться 1 июля, и инвесторы могу занять выжидательную позицию до решения организации. На этом фоне котировки нефти марки Brent могут быть малоподвижными в течение первой половины недели", - пишут аналитики в комментарии банка.

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