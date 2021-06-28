Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 71,5-73 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 71,5-73 руб./$1 в ближайшее время при отсутствии негативных геополитических новостей, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Курс USD/RUB на прошлой неделе снижался с уровня 73,2 руб./$1, до которого он подскочил на фоне анонса планов по введению новых санкций против РФ. Тем не менее, отмечают эксперты банка, рынок понимает, что новые ограничения вряд ли будут жесткими, и санкционные опасения с понедельника ослабевали, в связи с чем курс постепенно снижался и в понедельник находится уже около 72,15 руб./$1.

Рубль также поддерживали высокие цены на нефть, восстановление глобального спроса на риск после негатива с июньского заседания ФРС и продажа валютной выручки фирмами-экспортерами для уплаты налогов, указывают аналитики.

"Впрочем, в понедельник уплачивается налог на прибыль, после чего рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода. На этом фоне мы ожидаем, что курс USD/RUB перейдет к умеренному росту, но при отсутствии негативных геополитических новостей он должен остаться в диапазоне 71,5-73 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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