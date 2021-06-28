Доходность средне- и долгосрочных ОФЗ может закрепиться около 7% - Уралсиб

Доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ может закрепиться в районе 7% годовых, сообщается в обзоре Уралсиба.

"Тенденция к снижению наклона суверенной кривой пока сохраняется. За неделю спред на участке 5-2 года сократился на 6 б.п. (до 27 б.п.), на участке 10-5 лет он составил 22 пункта (на 1 б.п. меньше, чем неделю назад). Спред же на участке 15-10 лет стал нулевым. На участке 2-10 лет наклон суверенной кривой уже достаточно низкий, ниже многолетних средних значений, - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. - Тем не менее мы пока считаем, что потенциал уменьшения наклона еще не исчерпан, доходность на коротком участке кривой может продолжить расти из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, на среднесрочные же и долгосрочные ОФЗ это ужесточение должно оказать лишь минимальное влияние, их доходность может закрепиться в районе 7% годовых. Если ЦБ добьется снижения инфляции в среднесрочной перспективе, то доходности длинных бумаг могут даже сократиться".

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