Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июле - "Локо-Инвест"

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. по итогам заседания в июле, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Помимо стартовавшего финансового форума, проводимого ЦБ, на текущей неделе нас ждет основной блок майской статистики по экономике, которая должна подтвердить сохранение восстановительных тенденций. Как следствие, сигналы со стороны представителей ЦБ, по нашему мнению, останутся "ястребиными", особенно в свете опубликованных в пятницу все еще повышенных инфляционных ожиданий населения и компаний. Поэтому ждем повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. по итогам заседания в июле", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.