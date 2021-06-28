Рубль, вероятно, останется около 72-72,50 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, будет торговаться около уровней 72-72,50 руб./$1 в ближайшее время, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Завершающийся в понедельник выплатами налога на прибыль июньский налоговый период обещает еще какую-то поддержку рублю. Далее на первый план сместятся внешние факторы и потоки, связанные с приближающимся пиком дивидендного периода, обещающего повышенную волатильность. Пока же рубль, вероятно, продолжит осваиваться на уровнях вблизи 72-72,50 руб./$1", - отмечает Полевой в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.