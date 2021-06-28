Бумаги металлургов по-прежнему интересны с точки зрения дивдоходности - "Алор Брокер"

Бумаги компаний металлургического сектора РФ продолжают оставаться интересными с точки зрения дивидендной доходности, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Цены металлов продолжают находиться в долгосрочном восходящем тренде, который может продлиться до тех пор, пока ФРС США не даст четких сигналов на скорое повышение ставки. Но это вряд ли произойдет ранее следующего года. Поэтому металлурги сумеют отбить значительную часть потерь от введения пошлин, особенно если им поможет в этом слабеющий рубль. Ждем отскока по котировкам акций компаний металлургического сектора, прежде всего, "ММК", "НЛМК" и "Северстали" ("Норникель" начали откупать еще в пятницу). Бумаги продолжают оставаться интересными с точки зрения дивидендной доходности", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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