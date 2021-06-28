Индекс Мосбиржи будет торговаться в понедельник в диапазоне 3800-3850п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне 3800-3850 пунктов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Полагаем, что в течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона. В целом на неделю смотрим умеренно позитивно, ожидая поддержки общерыночным настроениям со стороны статистики (индекс потребительского доверия в США, ежемесячный блок данных по деловой активности в КНР, США и Еврозоне, отчет Минтруда по занятости в США) - цифры могут подтвердить уверенное восстановление экономики. Нейтральный внешний фон и отсутствие новостей позволят, по нашему мнению, индексу Мосбиржи торговаться в привычном для него диапазоне 3800-3850 пунктов; по-прежнему не исключаем попыток обновить исторические максимумы в начале недели при продолжении тренда на рост котировок нефти", - пишет эксперт в комментарии ПСБ.

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