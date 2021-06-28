Доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,10-7,20% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ на предстоящей неделе останется, скорее всего, в диапазоне 7,10-7,20% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Доходность ОФЗ в пятницу и по итогам всей прошлой недели практически не изменилась, констатирует аналитик. В условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля оптимизм в отношении ОФЗ сдерживает высокая инфляция и ожидания повышения ключевой ставки ЦБР, отмечает Монастыршин.

Локальные гособлигации развивающихся стран по итогам прошедшей недели преимущественно снижались в цене, отыгрывая ожидания ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Доходность 10-летних облигаций Мексики и Колумбии выросла на 17 б.п., Индии, ЮАР и Малайзии - на 2-3 б.п.

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