Главные события недели - Sber CIB

Главным событием недели для российских инвесторов будет "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (30 июня), отмечают аналитики Sber CIB. Среди международных событий в центре внимания, по мнению экспертов, будет встреча ОПЕК+ по поводу увеличения добычи нефти (большинство участников рынка ждут увеличения квот на добычу).

28 июня:

- Откроется Международный финансовый конгресс Банка России с участием первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, директора департамента финансовой стабильности Елизаветы Даниловой;

- Встреча министров "большой двадцатки", на повестке налаживание взаимоотношений с глобальными партнерами;

- ВМС США проведут в Черном море ежегодные учения Sea Breeze с участием украинских военных;

- Европейская комиссия опубликует обновленный экономический прогноз;

- Индекс потребительской уверенности за второй квартал 2021 года в России.

29 июня:

- Брюссельский экономический форум, выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Индексы цен на недвижимость за апрель, индекс потребительской уверенности за июнь в США;

- Индексы экономической и потребительской уверенности и бизнес-климата за июнь в еврозоне;

- Инфляция в Германии за июнь.

30 июня:

- "Прямая линия" с Владимиром Путиным;

- Встреча ОЭСР для обсуждения минимального налога на прибыль компаний;

- Розничные продажи, безработица, строительство за май, реальные зарплаты за апрель в России;

- Отчёт о занятости в США от ADP за июнь, отложенные покупки домов за май в США;

- Инфляция за июнь в еврозоне, Франции.

1 июля:

- Встреча ОПЕК+;

- Производственные PMI за июнь в России, США, еврозоне, Франции, Германии.

2 июля:

- Данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

- Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- ВВП России за первый квартал 2021 года, окончательная оценка.

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