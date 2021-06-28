Вероятно ослабление рубля до 72,5 руб./$1 в ближайшее время - Sber CIB

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровня 72,5 руб./$1 в ближайшее время, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль стабильно держится около 72,2 руб./$1, но может оказаться под давлением - дивидендные выплаты на текущей неделе будут меньше, а спрос на иностранную валюту, вероятно, вырастет в конце квартала, отмечают эксперты инвестбанка. В итоге рубль может подешеветь до 72,5 руб./$1, полагают они.

Котировки нефти марки Brent в понедельник, скорее всего, стабилизируются около $76 за баррель, поскольку нет катализаторов для роста, отмечают аналитики Sber CIB.

Доходности рублёвого госдолга могут повыситься перед аукционами Минфина, полагают в инвестбанке.

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