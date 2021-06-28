Возможен переход рынка акций РФ к боковику - "Алор Брокер"

Возможен переход российского рынка акций к торгам в боковике, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Скорее всего, российский рынок акций откроется в понедельник недалеко от пятничного закрытия, может быть, небольшим ростом. В целом же ситуация по рынку располагает к уходу в боковик. Сейчас разгар отпусков, и многие трейдеры не будут участвовать в торгах, тем более, что поводов для сильных движений нет. Объем торгов на Мосбирже на прошлой неделе уже начал снижаться. Среди негативных моментов можно отметить небольшой отток средств западных инвесторов из российских акций и облигаций. Возможно, данная тенденция будет нарастать, поскольку приближаются думские выборы", - пишет Антонов в своем комментарии.

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