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Главная / Мнения аналитиков / Рубль будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
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28 июня 2021 года 09:41
Рубль будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Позитивным фактором для национальной валюты выступает благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке, отмечает эксперт. При этом умеренное давление, по мнению Монастыршина, будут оказывать завершение налогового периода и увеличение спроса на валюту со стороны населения в связи с открытием ряда популярных для туризма стран (Турция, Италия, Греция, Кипр, Болгария и др.). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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