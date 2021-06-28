Рубль будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Позитивным фактором для национальной валюты выступает благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке, отмечает эксперт. При этом умеренное давление, по мнению Монастыршина, будут оказывать завершение налогового периода и увеличение спроса на валюту со стороны населения в связи с открытием ряда популярных для туризма стран (Турция, Италия, Греция, Кипр, Болгария и др.).

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