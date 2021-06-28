Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3820-3845п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3820-3845 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3820-3845 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать относительно стабильное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

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