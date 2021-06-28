Возможны попытки роста котировок нефти к $78/барр. - ПСБ

Возможны в целом дальнейшие попытки роста котировок нефти марки Brent к уровню в $78 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent росли 5 неделю подряд, хотя темпы чуть замедлились. Тем не менее ближайший фьючерс удерживается выше $75 за баррель. Уверенность в восстановлении спроса оказывает поддержку ценам на сырье. На текущей неделе в фокусе будет заседание ОПЕК+ (1 июля), где может обсуждаться умеренное повышение добычи в августе - на 0,5 млн барр./день. В то же время с учетом текущих высоких цен на нефть переговоры по квотам могут быть достаточно острыми. Тем не менее пока мы полагаем, что цены на нефть марки Brent удержат планку в $75 за баррель, а при поддержке неплохого рыночного сантимента не исключаем еще попыток роста к $78 за баррель", - указывает Крылова в своем комментарии.

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