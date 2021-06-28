Цена акций ЛУКОЙЛа может подняться до 7000 руб. в ближайшие дни - BCS Express

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут подняться к уровню 7000 рублей за штуку в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки акций "ЛУКОЙЛа" в пятницу переписали исторические максимумы на фоне роста цены нефти. Баррель нефти марки Brent в рублях сейчас стоит 5500. Это на 33% выше среднего значения за последние 12 месяцев. Высокие цены на нефть вкупе с ожиданиями роста добычи из-за увеличения квот ОПЕК+ создают базу для существенного наращивания показателя FCF, являющегося базой для дивидендов. Доходность может быть выше 10% на горизонте года. Следующим целевым ориентиром котировок выступает круглая отметка в 7000 рублей. Возможно, бумаги успеют ее достигнуть даже до дивидендного "гэпа", который будет в четверг", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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