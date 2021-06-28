Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи в последние дни не меняется. Сверху в качестве цели и важной области сопротивления выступает район 3875-3890 пунктов. Снизу до трендовой поддержки еще далеко: она расположена на 3630 пунктах, что на 5% ниже текущих значений. Взгляд на ближайшие перспективы сдержанный, особенно с учетом того, что индекс в ближайшие недели может потерять почти 50 пунктов из-за дивидендных отсечек тяжелых бумаг", - указывает аналитик инвесткомпании.

Эксперт обращает внимание, что на предстоящей неделе среди крупных компаний пройдут дивидендные отсечки в "АЛРОСА", "ОГК-2", "ЛУКОЙЛе", "ФосАгро", "Совкомфлоте", "Мосэнерго" и "ТГК-1".

Что касается притоков международных фондов в российские акции и облигации, отмечает Карпунин, то они сменились оттоками, мешая дальнейшему продвижению отечественного фондового рынка к историческим максимумам.

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