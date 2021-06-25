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25 июня 2021 года 19:26

Рынок акций РФ к концу торгов пятницы смог выйти в небольшой плюс благодаря нефти и растущим индексам в США

Москва. 25 июня. Российский рынок акций, торговавшийся практически весь день в боковом диапазоне, к концу основных дневных торгов пятницы смог выйти в небольшой плюс благодаря растущей нефти и позитивной динамике индексов в США; при этом индекс РТС продемонстрировал более уверенный рост за счет укрепления рубля.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 3831,84 пункта (+0,22%), индекс РТС - 1672,08 пункта (+0,43%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,9%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), обыкновенные бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%, "префы" выросли в цене на 0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,3%) и TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-0,7%), бумаги "Московской биржи" (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%). Лидерами падения по-прежнему выступили ценные бумаги металлургических компаний под давлением новостей о введении временной экспортной пошлины.

Доллар США снизился к 18:50 МСК до 72,20 руб./$1, что на 10,5 копейки ниже закрытия четверга.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу вслед за позитивной динамикой американского рынка акций, отмечавшейся накануне. В то же время европейские фондовые индикаторы уже не имели ярко выраженной единой динамики после роста накануне, что говорило об ослаблении "бычьих" настроений на мировых рынках. При этом американские фондовые индексы умеренно выросли в пределах 0,1-0,5% в начале торгов 25 июня на фоне надежд инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Позитивным фактором для американского рынка акций стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры. Трейдеры также оценивали результаты стресс-теста американских банков. Федеральная резервная система объявила в четверг, что введенные из-за пандемии COVID-19 временные ограничения для банков на выплату дивидендов и выкуп акций могут быть сняты после 30 июня. Результаты последнего стресс-теста показали, что крупнейшие американские банки имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный спад в мировой экономике.

В свою очередь цены на нефть после легкой отрицательной коррекции ближе к вечеру пятницы вновь вышли в плюс. Сокращение запасов и ожидания восстановления спроса перевешивают новости о том, что страны-участники соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в пятницу составила $76,01 за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74 за баррель, что на 0,95% выше закрытия четверга.

Участники нефтяного рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Как сообщил Dow Jones со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально. Государства ОПЕК+ осторожно относятся к наращиванию добычи, считая, что перспективы спроса на сырье остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран. Кроме того, беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти.

По мнению директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, "российский рынок остается очень перспективным и для инвесторов, и для спекулянтов, хотя три дня подряд индекс РТС "буксует". Сейчас время инвесторов, но будет время и спекулянтов. Коррекция к долгосрочному росту часто происходит в форме трех дней падения по 5%. Тогда спекулянты активизируются. Первую волну снижения "быки" выкупили на этой неделе, а вторую волну не выкупят. Покупать ли сейчас акции в момент, когда индекс РТС показывает рост пятый месяц подряд, решать не мне. Я бы обождал более выгодных цен на российские акции. Но и "шортить" акции "широким фронтом", пока цены на нефть находятся в "зоне быков", и, скорее всего, будут там находиться до заседания ОПЕК+ 1 июля, глупо. Так же глупо "шортить" наши акции в тот момент, когда индекс развивающихся рынков от MSCI показывает боковую динамику".

По словам аналитика компании "Финам" Игоря Додонова, российские фондовые индексы в ходе торгов пятницы менялись несущественно, отыгрывая определенное ослабление "бычьих" настроений на мировых финансовых рынках. Так, азиатские рынки сегодня закрылись в плюсе, однако на биржах Европы преобладали смешанные настроения. При этом лидерами снижения вновь выступили акции металлургических компаний, на которые продолжают "давить" планы правительства РФ ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные госзаказчиками на фоне стремительного роста цен на нее.

По подсчетам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), прямое влияние уплаты временных экспортных пошлин снизит ожидаемую EBITDA ведущих игроков сталелитейной отрасли на 2021 год в среднем на 7% (по НЛМК, в силу большей экспортной ориентированности, снижение больше - 9%); полный возможный эффект (с учетом частичной ребалансировки и внутренних цен), в негативном сценарии, может составить в среднем чуть больше 11%. "Тем не менее, даже с учетом пяти месячных пошлин, EBITDA "фишек" отрасли вырастет в 1,6-1,9 раза, а чистая прибыль - в 1,5-2,6 раза. В цветмете в обоих сценариях придется заметно пересмотреть "вниз" прогноз по EBITDA "Русала" (9% и 18% соответственно), а для "Норникеля" - лишь на 4% и 7% соответственно. И тут заметный рост доходов в годовом сопоставлении также сохранится. В целом учет этих сценариев по пошлинам может привести к просадке котировок акций большинства ведущих металлургов в пределах 6-10%, а НЛМК и "Русала" - до 15-20%, что отчасти уже и было учтено рынком вчера", - полагают эксперты Промсвязьбанка.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 69,9 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 6,4 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 5,97 млрд рублей на бумаги "НЛМК").


Опубликовано: /Финмаркет/
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