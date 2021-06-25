Цены евробондов РФ за неделю продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику

Москва. 25 июня. Котировки большинства краткосрочных выпусков российских еврооблигаций немного снизились за неделю вслед за преобладающей динамикой на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Цены среднесрочных бумаг, напротив, немного подросли, отмечают эксперты.

С одной стороны, поддержку рынку российских государственных евробондов оказывал спрос на риск на фоне восстановления мировой экономики и надежд на сдержанную реакцию Федеральной резервной системы (ФРС) относительно опасений ускорения роста инфляционного давления в стране.

С другой, давление на него исходило из остающихся в поле внимания игроков санкционных рисков, часть из которых была вновь актуализирована в середине прошлой недели.

В понедельник котировки большинства российских еврооблигаций умеренно снизились, немного подорожали лишь долгосрочные выпуски. Игроки отреагировали на новости, что США занимаются подготовкой новых антироссийских санкций в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в воскресенье заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN. Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда "убедится, что бьет по нужным целям".

Ряд анонсированных США новых санкций в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от позиции президента Джозефа Байдена, сообщил в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем, глобальные инвесторы оценивали заявления ряда представителей ФРС, включая главу Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда, а также главу ФРБ Далласа Роберта Каплана и главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Их выступления состоялись уже после закрытия торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), поэтому отыгрывались рынком на следующий день.

ФРС должна быть готова к рискам роста инфляции, тем временем сообщил Джеймс Баллард. По его словам, страна сейчас в гораздо лучшей ситуации с точки зрения перезапуска экономики, и это сопровождается ростом инфляции. Роберт Каплан также выступил в пользу того, чтобы начать процесс постепенного сокращения покупок облигаций.

Комментарии Джона Уильямса оказались менее жесткими. Он подчеркнул, что "предстоит пройти долгий путь", прежде чем экономика заработает "в полную силу", а представители ФРС лишь "обсуждают возможность обсуждения" на тему сворачивания количественного смягчения.

На фоне такого широкого спектра мнений относительно сроков начала ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), демонстрируемого представителями американского ЦБ, торги на рынке UST в понедельник проходили при высокой волатильности. Тем не менее, по итогам дня котировки большинства выпусков немного подросли, а их доходности - снизились. Так, доходность 10-летних облигаций в ходе торгов приближалась к 1,36%, но к закрытию вернулась на уровень 1,49%, доходность 30-летних бумаг поднялась с 2% до 2,11%.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снизились, корректируясь после умеренного повышения на прошлой неделе. Игроки находились в ожидании выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса США, которое состоялось поздно вечером по московскому времени, уже после закрытия торгов на "Московской бирже".

Участники рынков рассчитывали уловить намеки главы ФРС на возможные сроки сворачивания стимулирующих мер. "Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорилось в тексте выступления Пауэлла, опубликованного заранее. В нем также указывалось, что темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19.

"Мы в ФРС будем делать все возможное для поддержки экономики столько времени, сколько потребуется для полного восстановления", - заявил он непосредственно в ходе выступления.

Слова Пауэлла, что регулятор продолжит сверхмягкую политику, а инфляция не представляет опасности, вновь успокоили инвесторов. Доходность, 30-летних упала до 2,09%, 10-летних бумаг опускалась ниже 1,47%, хотя в целом по итогам дня доходности этих казначейских облигаций немного подросли.

В среду котировки российских евробондов почти не изменились к уровню предыдущего закрытия, продемонстрировав лишь слабые разнонаправленные движения. Суверенные еврооблигации EM также не показали единой динамики.

Помимо Пауэлла во временном характере инфляции убеждена также глава Минфина США и бывший председатель ФРС Джанет Йеллен. Она ожидает, что рост цен будет замедляться по мере улучшения ситуации со стороны поставок и будет близок к целевым 2% к концу 2021 года.

Цены UST по итогам дня умеренно снизились, а доходности повысились на фоне более сильных, чем ожидалось, данных макроэкономической статистики. Доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла примерно на 3 б.п. до 1,49%, а доходность 30-летних поднялась с 2,09% до 2,10%.

Производственный индекс PMI повысился с 62,1 до 62,6 пункта, при этом консенсус-прогноз Bloomberg предполагал снижение показателя на 0,6 пункта. Индекс для сферы услуг составил 64,8. В мае показатель составлял 70,4 пункта, рынок ожидал снижения лишь до 70 пунктов. Тем не менее значения индексов PMI в США продолжают оставаться намного выше отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о росте деловой активности в стране.

Кроме того, в среду сразу два представителя ФРС заявили, что ожидают первого повышения ставок уже в 2022 года на фоне более сильной, чем ожидалось, макростатистики. Так, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что он прогнозирует повышение ставки в 2022 году, и что сворачивание количественного смягчения может начаться раньше, чем ожидает рынок.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик тоже сказал, то решение о сокращении выкупа облигаций может быть принято в ближайшие месяцы, а ставка может быть повышена в 2022 году, если экономика США будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось.

В четверг котировки большинства выпусков государственных еврооблигаций продемонстрировали небольшое снижение. По итогам дня положение российской суверенной кривой по преимуществу осталось тем же самым, что и накануне. Цены суверенных долларовых евробондов EM, сопоставимых с бумагами РФ, по итогам четверга тоже мало изменились.

Цены UST продемонстрировали незначительную смешанную динамику, их доходности после колебаний в узком диапазоне завершили день практически без изменений. Доходность 10-летних облигаций осталась около 1,49%, а 30-летних поднялась немногим выше 2,1%.

Согласно опубликованным в четверг данным, количество обращений за пособием по безработице в США снизилось до 411 тыс. человек по сравнению с 418 тыс. неделей ранее, что оказалось меньше прогноза. Медленное восстановление рынка труда выступает в пользу более длинных сроков мягкой монетарной политики, что позитивно для долларовых евробондов.

Экономика США в первом квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП также оценивался в 6,4%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра.

В последний торговый день недели котировки российских государственных еврооблигаций выросли на фоне повышения спроса на риск. Этому способствовали неоднозначные данные Минторга США о майских доходах и расходах американцев, свидетельствующие об отсутствии новых поводов к разговорам о повышении ставки.

С одной стороны, статданные указали, что доходы населения США в мае снизились меньше, чем ожидалось. Доходы в минувшем месяце сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом расходы американцев не изменились. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 2,5% и повышения расходов на 0,4%.

Снижение доходов населения США продолжается второй месяц подряд и связано с завершением ряда стимулирующих программ, в рамках которых американцы получали выплаты. В апреле падение доходов составило 13,1%.

Позитивным фактором для рынка также стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели опустилась всего на 0,033% и составила 115,186% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился всего на 0,4 пункта и 25 июня составил 163,2 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,163% - до 133,597% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,3 пункта - до 3,653% годовых), с погашением в 2042 году увеличились на 0,158%, до 128,579% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9,6 пункта и составил 197,7 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году, напротив, опустились в цене на 0,07%, до 125,659% от номинала (их доходность увеличилась на 0,4 пункта - до 3,704% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю отступил в цене на 0,031%, подешевев до 111,951% от номинала (доходность не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на отметке 2,113% годовых), бумаги с погашением в 2026 году уменьшились на 0,082%, до 113,825% от номинала (их доходность поднялась на 0,8 базисного пункта, до 1,796% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году опустился в цене за неделю на 0,04%, подешевев до 108,764% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 0,9 пункта, составив 64,4 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сигналов с внешних рынков, и в первую очередь относительно ДКП ФРС США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Участники рынка продолжат анализировать темпы выхода ведущих экономик мира из пандемии COVID-19 и пристально следить за ситуацией на рынке "черного золота" в ожидании очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля.