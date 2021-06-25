Проблемы металлургов могут быть меньше, чем их оценивает рынок - "Универ Капитал"

Проблемы металлургов от введения пошлин на экспорт металлов могут быть меньше, чем их оценивает рынок, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов.

"Котировки бумаг металлургов продолжают негативно реагировать на введение пошлин на экспорт металлов. Падение в акциях сектора за два дня составило от -5% до -10%. Негативный фон очевиден, потеря 15% от экспортных доходов больно бьет по металлургическим компаниям. Но не все из них зависят от экспорта. Если доля экспорта в продажах "РусАла" превышает 75%, то у "ММК" она составляет лишь 20%, у "НЛМК" 50% и 40% у "Северстали". Получается, что "ММК" меньше всего пострадает от данных пошлин. Но у "РусАла свои преимущества - цена за алюминий в рублях находится на максимуме за 10 лет. После сырьевого ралли и другие металлы на максимумах за 10 лет. Поэтому, проблемы металлургов могут быть меньше, чем их оценивает рынок. Но вопрос в том, хватит ли у инвесторов нервов остаться в акциях на этом падении", - отмечает Тузов.

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